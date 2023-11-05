قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم شمال طولكرم وجنين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الاقتحامات التي تشنها في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي في إطار عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال برئاسة نتيناهو ردا على «طوفان الأقصى».

وفجر اليوم الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضاحية شويكة شمال طولكرم الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة،وجابت دورياتها أحيائها وتمركزت على طول الشارع الرئيسي فيها، وفقا لما ذكره وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أسفرت المواجهات بين جنود الاحتلال والفلسطينيين، في الحي الشرقي من المدينة، عن إصابة شابا فلسطينيا.

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي أسيرا محررا يدعى محمد شهاب الصانوري من منزله، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وفي وقت سابق، نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا»، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، آثار قصف إسرائيلي، استهدف محيط المستشفى الاندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

كما نشرت «وفا»، فيديو، أظهر مسيرة حاشدة في فنزويلا تضامناً مع فلسطين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة