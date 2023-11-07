«الصحة» توجه نصائح مهمة لمرضى جرثومة المعدة.. 3 طرق تقضي عليها

أعدت وزارة الصحة والسكان تقريرا عن أسباب الإصابة بجرثومة المعدة، موضحة أن الإصابة بها يرجع إلى غسل الأطعمة في مياه غير صحية، فينتقل الميكروب إلى الجسم، وعلاجها عبارة عن بروتوكول يتضمن عدة أنواع من الأدوية تتراوح بين أسبوع لأسبوعين.

علاج جرثومة المعدة

وأوضحت وزارة الصحة أن البروتوكول العلاجي يتضمن الحصول على المضادات الحيوية خلال فترة العلاج، وهما نوعين يجرى وصفهما من الطبيب لرفع فرص النجاح والعلاج من جرثومة المعدة، مشيرة إلى أن المضادات الحيوية لابد وأن تؤخذ تحت إشراف الطبيب في علاج جرثومة المعدة ولا تؤخذ من الوصف.

وصف الأدوية المثبطة لأحماض المعدة

وأضافت أنه يجرى وصف الأدوية المثبطة لأحماض المعدة، ومثبطات مضخة البروتون ومثبطات الهيستامين، وهناك برنامج علاجي كامل يتبع مع المرضي يشمل العلاج الرباعي والعلاج الثلاثي، مطالبة المواطنين ضرورة العودة إلى الطبيب لوصف البروتوكول العلاجي المناسب للحالة المرضية كلا وفقا لتشخيصه.

نصائح مهمة لعدم الإصابة بجرثومة المعدة

وقدمت وزارة والصحة مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين لعدم الإصابة بجرثومة المعدة، وهي:

- غسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.​

- التأكد من تنظيف جميع الأطعمة التي تتناولها وطهيها بأمان.​

- التأكد أن مياه الشرب الخاصة بك آمنة ونظيفة​.