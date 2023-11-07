«الصحة» تجدد تحذيرها من استخدام الخلطات الشعبية لعلاج البرد.. تسبب أمراضا خطيرة

جددت وزارة الصحة والسكان تحذيرها للمواطنين من استخدام الخلطات الشعبية مثل مجموعة البرد أوحقن البرد، لعلاج نزلات البرد، تزامنا مع اقتراب فصل الشتاء والتقلبات الجوية.

الخلطات الشعبية تتكون من مواد تسبب ضعف المناعة

وأعلنت وزارة الصحة أن الحصول على الخلطات الشعبية يعرض الشخص للإصابة بالكلى، خاصة وأن مكونات الخلطات الشعبية بها مواد تؤدي إلى ضعف المناعة، ولها أضرار كثيرة على مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت أن مجموعة البرد وحقن البرد تحتوى على مسكنات وخوافض للحرارة، والتي تسبب مشكلات في القلب والسكر والربو، كما أن الإفراط في تناول المسكنات ومخفضات الحرارة يؤدي إلى الإصابة بقرحة المعدة واختلال في وظائف الكلى.

ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية في الخريف

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الحصول على مجموعة البرد وحقن البرد تحت مسمس الخلطات السحرية لها أضرار كثيرة على الشخص، محذرا من الحصول عليها دون استشارة الطبيب، حيث أن كل حالة مرضية تختلف من شخص إلى آخر، والجرعات تختلف من حالة مرضية إلى أخرى.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفترة بين الانتقال من الصيف إلى الخريف تتسم بارتفاع معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، وعلى المواطنين طلب الرعاية من مقدم الخدمة الصحية، والبعد عن الحصول على المسكنات والمضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، إذ أن لهم أبعاد على مدار السنوات خطيرة على أجهزة الجسم المختلفة.