هيئة الدواء تكشف طرق علاج جرثومة المعدة وكيفية الوقاية

كشفت هيئة الدواء عن علاج جرثومة المعدة، موضحة أنها تعالج باستخدام أكثر من نوع من العائلات الدوائية والتي تشمل نوعين مختلفين من المضادات الحيوية على الأقل في وقت واحد، إذ تساعد على منع البكتيريا من مقاومة مضاد حيوي معين.​

وأضافت الهيئة أن علاج جرثومة المعدة يشمل مثبطات مضخة البروتون بالمعدة، مثبطات إفراز الحمض بالمعدة (مثبطات مستقبلات H2)، واقيات بطانة المعدة التي تحمي من الأحماض، وتساعد على قتل البكتيريا.​

ضرورة الرجوع للطبيب قبل استخدام المضادات

وأكدت هيئة الدواء ضرورة الرجوع للطبيب قبل استخدام المضادات الحيوية، كذلك استشارة الصيدلي لتحديد الطريقة المثلى لاستخدام الدواء، محذرة من تناول أي نوع من العلاجات الخاصة أو الوصفات الطبية التي تجرى بين المواطنين وبعضها البعض حتى لا تحدث مضاعفات ونتيجة عكسية.

نصائح للوقاية من جرثومة المعدة

وقدمت هيئة الدواء مجموعة من التعليمات المهمة للوقاية من جرثومة المعدة، وهي كالتالي:

- غسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.​

- التأكد من تنظيف جميع الأطعمة التي تتناولها وطهيها بأمان.​

- التأكد أن مياه الشرب الخاصة بك آمنة ونظيفة​.