مصرع مبيض محارة سقط من الطابق الثاني خلال عمله في أكتوبر

لقي مبيض محارة مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من الطابق الثاني أثناء عمله في منطقة أكتوبر.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هاني عويس مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى زايد التخصصي بوصول متوفى إثر سقوط من علو.

وانتقل العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر، إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين أن المتوفى شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، يعمل مبيض محارة في عمارة تحت الإنشاء.

وبسؤال عم المتوفى، أفاد بأن ابن شقيقه كان يعمل في العمارة، وأثناء نزوله على السلم من الطابق الثاني اختل توازنه وسقط بمنور السلم، نظرًا لقصر السور الخاص به، وتوفى في الحال.

وبسؤال شهود الواقعة، أيدوا ما جاء بالفحص، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.