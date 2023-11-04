«فرقة العمال المصرية» يتصدر الأعلى مبيعا بـ«القومي للترجمة» خلال أكتوبر

‎أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال شهر أكتوبر الماضي إذ تصدرت الطبعة العربية من كتاب «فرقة العمال المصرية: العرق والفضاء والمكان في الحرب العالمية الأولى» القائمة ، والكتاب من تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي.

الأعلى مبيعا في القومي للترجمة

‎وجاء في المركز الثاني الطبعة العربية من كتاب «تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية» بجزئيه من تأليف أندرو ديكسون وايت ومن ترجمة جلال مظهر، وفي المركز الثالث تأتي الطبعة العربية من «الاستشراق هيمنة مستمرة: المؤرخون الأنجلو-أمريكيون ومصر الحديثة» من تأليف بيتر جران ومن ترجمة سحر توفيق.

‎وجاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي: «القصة العظيمة للرياضيات»، «الزواج والحداثة»، «معجم المصطلحات السياسية والاجتماعية (روسي-عربي)، «دون كيخوتا دي لامانشا»، «أوديب ملكًا»، «القياس في علم النفس الإيجابي»، «هيكابي»، «إليكترا: يوربيدس»، «دراسات عن المماليك في مصر»، «الحق في الكسل».

و«علم النفس الاجتماعي :الأسس»، «مصالح مقدسة» ،«تقنيات الفيلم التسجيلي»، «مقدمة في التصوف المسيحي»، «حرب الثورة الأمريكية :نبذة تاريخية»، «الإمبراطورية المصرية في عهد إسماعيل»، «كتابة سيناريو الأفلام القصيرة» ،«تقسير سفر التسابيح»و «مختارات من ديوان شمس الدين تبريزي» بجزئيه.