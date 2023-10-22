المنتج هاني عبدالله يعلن موعد عرض فيلم فرقة الموت بطولة أحمد عز

أعلن المنتج الفني هاني عبد الله، موعد عرض فيلم أحمد عز الجديد فرقة الموت، الذي يضم عددا كبيرا من نجوم الفن المصري والعربي.

فيلم فرقة موت من بطولة أحمد عز

ونشر هاني عبد الله على حسابه الرسمي بـ فيس بوك صورة تجمعه مع السيناريست صلاح الجهيني، معلقا: «فرقة الموت والمؤلف الكبير صلاح الجهيني، فيلم عيد الأضحى 2024.. دعواتكم».

آسر ياسين يشارك أحمد عز في فرقة موت

فيلم فرقة موت من المقرر أن يشارك في بطولته الفنان آسر ياسين، ويجسد خلال الأحداث شخصية الخط التي تدور حولها أحداث العمل.