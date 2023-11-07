الجامعات تستعد لانتخابات الاتحادات الطلابية مطلع الشهر المقبل

أكّد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعدادهم لانتخابات الاتحادات الطلابية 2023-2024، التي من المقرر أن تتم خلال الفصل الدراسي الأول.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ الجامعات تجري استعدادات مكثفة للانتخابات، لافتًا إلى أنَّ الجدول الزمني لم يعلن حتى الآن من وزارة التعليم العالي، ومن المتوقع أنَّ تكون الانتخابات مطلع الشهر المقبل.

وأضاف «دسوقي»، أنَّ لائحة الاتحادات الطلابية تنص على إجراء الانتخابات خلال الفصل الدراسي الأول من كل عام، مؤكّدًا أنَّ الجامعات حريصة على إنجاح الانتخابات وضمان مشاركة جميع الطلاب.

وقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن الجامعات الخاصة بدأت استعداداتها لانتخابات الاتحادات الطلابية، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرتها لائحة الاتحادات الطلابية.

وأشار «سرحان»، إلى أنَّ الانتخابات نافذة الطلاب للتعبير عن آرائهم في الجامعات، مؤكّدا أنَّ الجامعات الخاصة حريصة على إنجاح الانتخابات وضمان مشاركة جميع الطلاب.