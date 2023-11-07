جامعة بنها تعلن الخريطة الزمنية لهاكاثون «التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم»

أعلنت جامعة بنها، الخريطة الزمنية الخاصة بتنظيم هاكاثون «التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم» المزمع إقامته في الفترة ما بين 11 و13 فبراير 2024 المقبل في نسخته الجديدة، حيث يستمر تلقي طلبات المشاركة حتى 31 ديسمبر المقبل من خلال الرابط المتاح على موقع الجامعة لتسجيل المشاركين.

الخريطة الزمنية لهاكاثون التقنيات الناشئة

وأوضحت جامعة بنها، في بيان لها، أن الخريطة الزمنية الخاصة بتنظيم هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم كالتالي:

- التسجيل: من 14 - 10 - 2023 إلي 31 - 12 - 2023 علي الرابط من هنا

- الإعلان عن الفرق المتأهلة من 15 - 1 - 2024 إلي 16 - 1 - 2024

- ورش عمل أونلاين من 22 -1-2024 الي 31 - 1 - 2024

- ورشة عمل بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة 4 فبراير 2024

- تسكين الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية بجامعة بنها في 10 فبراير 2024

- اليوم الأول 11 فبراير في مقر جامعة بنها

- اليوم الثاني بالأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا 12 فبراير 2024

- اليوم الأخير 13 فبراير 2024 بجامعة بنها

تفاصيل هاكاثون جامعة بنها النسخة الثالثة

أشار بيان جامعة بنها أن هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم بجامعة بنها يجري تنظيمه في نسخة الهاكاثون الثالث للجامعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة تحت شعار «الوطن محتاج لجميع الهمم» في فبراير 2024 بجامعة بنها.

أضافت جامعة بنها ان الهاكاثون يأتي من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي كذلك السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

جوائز هاكاثون جامعة بنها

وأشار البيان إلى أن الفائزين في الهاكاثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالي 90 ألف جنيه مصري مقدمة من جامعة بنها؛ في 6 مسارات، يحصل الأول على جائزة قيمتها 7000 جنيه، والمركز الثاني 5000 جنيه، والمركز الثالث 3000 جنيه.

بالإضافة إلى جوائز أخرى قيمة مقدمة من الشركات الراعية وسيتم الإعلان عنها، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم.

وأوضح البيان أن هاكاثون «التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم» يهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: الصحة، والتعليم، والتوظيف، والرياضة، والترفيه، والإتاحة.

ووجهت الجامعة في بيانها الدعوة لجميع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية للمشاركة بأفكارهم في الهاكاثون.

وأضاف البيان أنه سيتم الاستعانة بإمكانيات الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة للفرق المشاركة بالهاكاثون القادم وذلك لتحسين جودة المشاريع والأفكار المقدمة من الطلاب، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل قبل بداية الحدث من قبل متخصصين بمقر الأكاديمية، وذلك لتعريف الطلاب بالمعامل والأجهزة المتاحة لاستخدامها في انتاج مشاريعهم وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل من خلال الموقع الالكتروني للهاكاثون.

آخر موعد للتسجيل

وأوضح الدكتور شادي المشد، نائب المدير التنفيذي المعلومات بجامعة بنها، أن باب التسجيل ينتهي التسجيل في 31 ديسمبر 2023، كما سيتم الإعلان عن الجلسات التعريفية وغيرها من المعلومات من خلال موقع الهاكاثون وموقع جامعة بنها من هنا

وأضاف أن جامعة بنها للمرة الثالثة تطلق مسابقة الهاكاثون، وذلك استمرار لدعم وتحفيز الطلاب المبتكرين من جميع الجامعات والمعاهد المصرية للمشاركة بالمسابقة وتقديم أفكار جديدة ومبتكره، ففي مارس 2022 أقيم هاكاثون المدن الذكية: تأهل للمرحلة النهائية بالهاكاثون عدد 40 فريق من 25 جامعة، وفي فبراير 2023 أقيم هاكاثون الحكومة الذكية: تأهل للمرحلة النهائية بالهاكاثون عدد 35 فريقًا يمثلون 25 جامعة.