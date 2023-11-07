سر رسالة مزيفة تسببت في اعتقال عهد التميمي.. ووالدتها: ابنتي تتعرض للظلم

عهد التميمي شابة يافعة، لم تكمل الـ23 عامًا من عمرها، تلك الفترة التي تحمل مخزونًا من الحيوية والشباب لا ينضب، قررت استغلاله في مقاومة الاحتلال الغاصب لأرضها، ما جعلها أسيرة بين أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي.

سر اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لعهد التميمي

رسالة مزيفة قادت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منزل عهد التميمي، لاعتقالها بحجة التحريض ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وممارسة نشاطات مضادة، تحرض خلالها على قتل المستوطنين.

حجة جيش الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال عهد التميمي ليست لها مستندات، إذ خرجت والدتها لتؤكد أنّ سبب التحفظ على الناشطة الفلسطينية، هو كتابة منشورات تحريضية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، رغم كونها لا تملك حسابًا من الأساس.

«اتهموها بكتابة منشور يحرض على قتل المستوطنين وعهد ليس لديها حساب على الإنستجرام».. هكذا أكدت والدتها في مقابلة نشرتها شبكة «سكاي نيوز عربية»، تؤكد خلالها أنّ ابنتها تتعرض للظلم واعتقلت لأسباب غير حقيقية.

من هي عهد التميمي؟

عهد التميمي ابنة قرية النبي صالح بالضفة الغربية، يعتبرها أهالي الضفة بطلة منذ أنّ صفعت جنديًا إسرائيليًا عام 2017، بعدما داهم قريتها وكانت عمرها حينها 16 عامًا.

عهد التميمي هي ناشطة فلسطينية من الضفة الغربية، ولدت في 31 ديسمبر 2000، وأصبحت مشهورة عالميًا بعد نشرها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر 2017، يُظهر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يرشقونها بالحجارة أمام منزلها في قرية النبي صالح، وانتشر الفيديو بسرعة واسعة وأثار جدلاً بين منظمات حقوق الطفل.

عهد التميمي أيضًا من الأشخاص المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتستخدم حساباتها على منصات مثل إنستجرام وتويتر لنشر رسائلها وآرائها بشأن القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان.