بناة «الإندونيسي» في غزة ينفون مزاعم إسرائيل: ذريعة لضرب المستشفيات

ضربات عدة وجههتا قوات الاحتلال الإسرائيلي للقطاع الطبي الفلسطيني خلال الحرب الدائرة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، وكان من بين الأبنية المستشفى الإندونيسي في غزة، وهو ما دفع مجموعة من مؤسسي المستشفى للرد على المزاعم الإسرائيلية بأن فصائل المقاومة تستخدم منشآتها لشن الهجوم.

بناة «الإندونيسي»: بنينا المستشفى لمساعدة أهل غزة

ونفت المجموعة المتطوعة المؤسسة للمستشفى الإندونيسي في غزة، الاتهام. وقال سربيني عبدول مراد، رئيس مجموعة «إم.إي.آر- سي» التطوعية، التي مولت إنشاء المستشفى الإندونيسي، في تصريحات نقلها وكالة «رويترز»: «بنينا هذا المستشفى لمساعدة الآخرين وفقا لاحتياجات أهل غزة".

الاتهامات ذريعة للهجوم على المستشفيات

وأضاف «مراد» في مؤتمر صحفي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أن الاتهامات الموجهة من جانب قوات الاحتلال تُتخذ ذريعة للهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة.

وكانت إندونيسيا، دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إنسانية إلى السكان.

جدير بالذكر وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت وصول عدد الشهداء في غزة إلى نحو 10022 شهيدا بينهم 4104 أطفال، منذ بدء الحرب في قطاع غزة.