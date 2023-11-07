زلزال يضرب بقوة 5.3 درجة جزر سليمان جنوب المحيط الهادئ

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، جزر سليمان الواقعة جنوب المحيط الهادئ، بعمق 39 كيلومترًا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إنَّ البؤرة وقعت على مسافة 152 كيلومترًا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة هونيارا عاصمة الجزر، و48 كيلومترًا شمال مدينة أوكي.

من جهتها، نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عبر موقعه الإلكتروني، صورة توضح بؤرة الزلزال الذي تعرضت له جزر سليمان الواقعة جنوب المحيط الهادئ.