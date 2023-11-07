وزيرة البيئة: لدينا حزمة مشروعات تصل لـ10 مليارات دولار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أمام مجلس الشيوخ في جلسته العامة، أن مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة نجحت في نشر التوجه الخاص بالحد من الانبعاثات ومصادر التلوث، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا حاليًا في القرى المصرية 1900 وحدة بيوجاز، إلى جانب تشجيع إنتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، لافتة إلى أن الوزارة نفذت منذ 10 سنوات أول مشروع لألواح الطاقة الشمسية في البيوت.

وتابعت وزيرة البيئة: "حاليًا أصبح هناك حزمة من المشروعات تصل إلى 10 مليارات دولار، بالتعاون مع الوزارات المعنية، من خلال رابطة الغذاء والمياه والطاقة، والاستفادة منها في المكون الخاص للزراعة لتسهيل إمكانية زراعة محاصيل باستخدام الطاقة الشمسية بتمويل من بنك التنمية الإفريقي".

وأشارت إلى التعاون مع وزارة الصحة في ملف المخلفات الطبية، في إطار قانون المخلفات، حيث قامت الحكومة بتوفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات بالمستشفيات.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية الوعي في مواجهة تحديات البيئة، لذا حرصت الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على وضع المناهج التعليمية التي تناقش موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وفيما يتعلق بالتوعية بالمخاطر، وكذلك التعليم العالي يتم تدريس مناهج تغير المناخ خاصة في الكليات النظرية وفي دراسة الماجستير والدكتوراه.