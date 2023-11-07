وزيرة التضامن تضع حجر أساس مبادرة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في الدقهلية

استقبلت محافظة الدقهلية صباح اليوم، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج لافتتاح عدة مشاريع ووضع الحجر الأساس لمشروع «بالوعي مصر تتغير للأفضل» في بحيرة المنزلة، ومشروع مركز التمكين الاقتصادي لأسر الصيادين.

وضع حجر الأساس للمبادرة

وتوجهت وزيره التضامن الاجتماعي إلى مدينة المطرية وقامت بوضع حجر الأساس للمبادرة، ومشروع مركز التمكين الاقتصادي لأسر الصيادينّ.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بحضور اللقاء الموسع مع الصيادين من بحيرة المنزلة في محافظة الدقهلية وجرى اللقاء داخل مدينة المطرية بالمحافظة.

وتأتي زيارة وزيرة التضامن من أجل تحقيق بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة الدقهلية من أجل تنظيم البرامج التي تقوم بها الوزارة من خلال برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» والتي تنفذ بالمحافظات تحت شعار «بالوعي مصر بتتغير للأفضل».

وجاءت المبادرة بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، و رفع مستوى الوعي لدى مجتمع الصيادين ببحيرة المنزلة والنهوض بأسرهم بما يحقق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي لصيادي بحيرة المنزلة.