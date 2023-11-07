صدفة حزينة في حياة هيثم أحمد زكي بذكرى وفاته.. ما سر الرقم 35؟

في السابع من نوفمبر عام 2019، فٌجع الوسط الفني برحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، إذ عُثر عليه متوفيًا داخل شقته السكنية بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، فكان يعيش بمفرده داخل شقته بمنطقة الشيخ زايد، ليسبب رحيله صدمة كبيرة لدى محبيه، خاصه أنه عاش وحيدًا ومات يتيما، بعدما ترك إرثًا فنيًا لجمهوره.

ذكرى وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

صدفة حزينة في حياة هيثم أحمد زكي ووفاته، إذ توفي عن عمر ناهز 35 عامًا، وهو نفس عمر وفاة والدته هالة فؤاد، التي فارقت الحياة وهو بعمر التاسعة، حيث ولد في 4 أبريل عام 1984، وبدأ حياته الفنية في العام التالي لوفاة والده هيثم زكي، باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم «حليم»، ليبكي الجميع برحيله، خاصة أنه كان قليل الظهور إعلاميا، وكان يخشى أن يموت وحيداً، لتتحقق نبوءته بوفاته وحيدًا وصغيرًا وداخل منزله دون أنّ يشعر به أحد، وفق ما كشفته الفنانة الشابة ناهد السباعي، في تصريحات سابقة لها.

حلم هيثم أحمد زكي الذي لم يتحقق

نشأة هيثم أحمد زكي في أسرة فنية جعلته يعشق الفن لكنه لم يمارسه، إلا أنه حقق حلمه وبدأ مشواره الفني عام 2006، باستكمال مشاهد فيلم «حليم» بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنه كان يحلم بتقديم فيلم عن حياة والده: «نفسي أعمل فيلم عن حياة والدي، لأنها مليئة بالأحداث الدرامية، معرفش امتى أبدأ التصوير، لدرجة أني فكرت في أني أصور الفيلم دلوقتي وبعدين أكمل التصوير بعد 10 سنين وهكذا، لكن الأمر هيكون صعب جدا».

الجزء الثاني من فيلم «كابوريا»، كان أحد أحلام الفنان هيثم أحمد زكي التي لم تتحقق، وفق رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق، للفنان الراحل: «كان بيتكلم معايا كتير عن المشروع، خاصة أنّ والده حقق نجاح كبير من الفيلم ده».

اشترك هيثم أحمد زكي في عدد من الأعمال الدرامية والأفلام، أبرزها فيلم «البلياتشو» في عام 2007، ومسلسل «علامة استفهام» في رمضان 2019، الذي يعد آخر أعماله.