«الأوقاف» تطلق قوافل تثقيفية وتوعوية في مدارس مطروح

أعلن الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، بدء النشاط التثقيفي والتوعوي في جميع مدارس التربية والتعليم بمطروح، وذلك من خلال قيام الأئمة بالتواجد والحضور بالمدارس وأداء خطاب ديني تثقيفي لجموع الطلبة بكل المراحل التعليمية.

بروتوكول تعاون ثقافي بين التربية والتعليم والأوقاف

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الثلاثاء، إن هذا النشاط يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بمطروح، ومديرية أوقاف مطروح في ظل تعاون وتشابك ثقافي مع أوقاف مطروح، فى مجالات الندوات الدينية والفعاليات الثقافية المختلفة.

القيم الدينية والمواطنة ومواجهة الأفكار المغلوطة

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن هذه اللقاءات في مجالات القيم الدينية والأخلاق الحميدة التي نادت بها الشرائع الدينية، وحث عليها كل الرسل والأنبياء ونادى بها جميع المصلحين والدعاة والتي هي الغاية من الرسالة المحمدية، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مع تناول قضايا المواطنة واحترام الآخر وتكريم الإنسان ومواجهة الأفكار التي تهين الإنسانية من السخرية والاستهزاء والغيبة والنميمة فضلا عن أي شكل من أشكال العنف اللفظي.

المنهج الوسطي في القوافل

وأشار إلى أنه يتم التأكيد خلال فعاليات القوافل التوعوية في المدارس على المنهج الوسطى والذى جاء به الشرع الحنيف، وتوضيح جميع القضايا المطروحة فى محيط الطلبة والمثارة خلال هذه الفترة والإجابة على أسئلتهم، مع إستمرار هذه اللقاءات بصفة دورية ومنتظمة حتى إنتهاء العام الدراسي.