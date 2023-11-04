«أوقاف مطروح» تكرم حفظه القرآن الكريم في واحة سيوة (صور)

كرّم الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، حفظة القرآن الكريم في واحة سيوة، في احتفالية بمسجد المنشية، بحضور محمد بكر رئيس مجلس مدينة سيوة، والشيخ محمد منصور حسن مدير إدارة أوقاف سيوة وعدد من شيوخ القبائل بسيوة.

فضل القرآن الكريم

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، في كلمته فضل القرآن الكريم والاهتمام بحفظ المتون بما يعمق الهوية ويقوى الشخصية، وتناول التحلي بالأخلاق الحميدة والقيم النبيلة، وغرس روح الإنتماء للأمة والوطن لينشأ جيل يحمل المسئولية ويتحمل قضايا الوطن وهمومه.

ما يحدث في غزة جريمة حرب

ورداً على سؤال عما يحدث لأهلنا فى غزه، أجاب أن ما يحدث من قتل للأطفال والنساء والشيوخ وهدم للبيوت والمستشفيات والمساجد والكنائس جريمة حرب مخالفة للشرائع وعمل خسيس لايقوم به إلا من غلب عليه الجبن والخور والضعف، وهذا يستدعي منا جمع الكلمة ووحدة الصف وتقوية الجبهه الداخلية وتقديم يد العون والمناصرة لأهلنا بفلسطين من منطلق الأخوه الإيمانية، حيث قال تعالى «إنما المؤمنون إخوه»، وقال صلى الله عليه وسلّم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا».