في ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي.. ماذا قالت خطيبته عن رحيله؟

يحل اليوم الذكرى الثالثة لرحيل الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل بشكل مفاجئ، بعدما قدم للوسط الفني مجموعة من أهم الأعمال الفنية، وعلى الرغم من أن الفنان الراحل كانت علاقاته محدودة بالوسط الفني، لكنه عاش قصة حب مع خطيبته إنجي سلامة قبل رحيله بعام كامل.

إنجي سلامة تتحدث عن رحيل هيثم أحمد زكي

وقالت الفنانة إنجي سلامة في تصريح سابق لـ«الوطن»، أفضل دائماً عدم الحديث عن هيثم، لأنَّه بالرغم من مرور سنوات على رحيله، ولكنني مازلت أتأثر بشدة بغيابه.

خطوبة هيثم أحمد زكي من الفنانة انجي سلامة

وقد سبق وأعلن الفنان هيثم أحمد زكي خطبته على إنجي سلامة قبل عام من وفاته، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأقارب، وكانت العلاقة بينهما بعيداً عن الوسط الفني، وكانت خطيبة هيثم أحمد زكي هي من اكتشفت وفاته، بعد محاولتها الاتصال به أكثر من مرة ليتملكها الشك فتطلب من حارس العقار كسر باب شقته، ليجدوه قد فارق الحياة.

وقد تحدثت إنجي سلامة في تصريحات تلفزيونية سابقة عن مضمون المكالمة الأخيرة التي دارت بينهما ليلة وفاته، وقالت في منشور لها عبر حسابها الشخصي: «إن آخر شيء قاله لها على التليفون هو لا إله إلا الله واستغفر الله».