في عيد ميلاده.. كيف يواجه محيي إسماعيل ظروفه الصعبة؟

يمتلك الفنان محيي إسماعيل، خفة ظل واسعة، جعلته حاضرًا وبقوة عبر رواد منصات التواصل الاجتماعي، رغم أنه بعيد عن الساحة الفنية منذ 4 أعوام تقريبًا، لكن ربما تعامله بأريحية وبساطة في مختلف وأصعب المواقف، نال استحسان الجمهور، لا سيما وأنه كثيرًا ما يُلقي النكات و«إفيهات» والردود السريعة، التي تُبرز مدى ذهنه الحاضر دومًا.

في حوارٍ تليفزيوني له، كشف محيي إسماعيل، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ77، اليوم الأربعاء، عن آلية مواجهته الظروف والمشاكل التي يتعرض لها في المواقف الحياتية، كذلك اللحظات التي يُصاب فيها بالقلق والتوتر، الأمر الذي جعله مُحتفظًا بحيويته، حيث قال إنه يلجأ لمُمارسة الألعاب البسيطة، التي تعاونه على مواجهة هذه الضغوط.

«أنا جاي في رحلة قصيرة وماشي»

لم يخجل محيي إسماعيل، من احتفاظه بلعبة صغيرة في الشنطة الخاصة به، ليستعين بها، لمجرد شعوره بقلق أو ضيق في أي مكان، قائلًا: «أنا أشتريت لعب كتير عشان ألعب بيها.. وفعلًا بقعد في البيت ألعب بيها لوحدي.. بيتي كل لعب.. مليان»، فيما كشف عن النهج الذي يتبعه في حياته: «أنا جاي في رحلة قصيرة وماشي».

ودعا محيي إسماعيل، جمهوره، لمُمارسة الألعاب الخفيفة، لمُساعدتهم في تخفيف التوتر، «ابعدوا شوية عن الموبايلات لأنها بتوديكم في حاجات بعيدة.. ارجعوا للحاجات البسيطة بتاعة زمان»، متابعًا «الناس نسيت اللعب.. اللعب أحلى حاجة.. لازم الناس يدوا لنفسهم فرصة كل فترة يلعبوا».