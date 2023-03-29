محيي إسماعيل: لم أندم على أي دور قمت به.. ورفضت عمل كتبه صلاح جاهين

قال الفنان محيي إسماعيل، إنه لم يراجع نفسه مطلقا بأي عمل مثّل فيه، ولم يندم على أي دور قدمه من قبل.

أنا جاي في رحلة قصيرة

وأضاف إسماعيل، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر شاشة «الحياة»، والذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب: «أنا جاي في رحلة قصيرة وماشي، وواجهت صلاح جاهين أما رفضت الدور اللي كتبهولي وقالي هتندم على الدور، وهو فعلا دور كويس، ولكن لم أندم».

ليس شرطا أن يكون الفتى الأول جميلا

وتابع: «وقتها كنت أناقش قضية كبيرة جدا، وهي أنه ليس شرطا أن الفتى الأول يكون جميلا، ولقيته هو بيحاول يبعدني عن دا وأنا أصر، ودا من 45 عاما، وطلع بعد كدا فنانين مش جميلي الشكل، وفي الخارج نجوم كبار مش حلوين».

واستطرد: «لو دخلت أزاحم حسين فهمي مش هضيف شيء في السينما، عشان كدا قررت أغير المنظور كله وعملت كل العقد النفسية في أعمالي».