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رئيس «القومي للمرأة» تطالب بوقف إطلاق النار في غزة: يجب إعلاء مبدأ الإنسانية

كتب:

حبيبة فرج
12:47 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
مايا مرسي من المؤتمر

مايا مرسي من المؤتمر

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، في الجلسة الرسمية المخصصة لكلمات الدول الأعضاء ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمرأة في الاسلام بعنوان «المكانة والتمكين»، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بجدة. 

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار 

وأكدت خلال كلمتها في المؤتمر على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإعلاء الإنسانية، موضحة أن فكرة تهجير الفلسطينيين «مرفوضة تماما»، لما في ذلك من خطورة على مصير القضية الفلسطينية. 

إحياء القضية الفلسطينية في وجدان الجيل الجديد 

وأضافت رئيس القومي لحقوق المرأة أن الأحداث الجارية في قطاع غزة أدت إلى إعادة إحياء القضية الفلسطينية، وأصبح الجيل الجديد يعي بشكل كبير القضية الفلسطينية وكواليسها.

وأشارت إلى الاحتفال بمرور 75 عاما على إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقالت: «كيف لنا أن نحتفل بحقوق الإنسان في ظل وجود شعب كامل يُباد، ولا يتمتع بأي من حقوق الإنسان». 

 

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