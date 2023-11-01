متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني: خصصنا 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مصر

قال الدكتور عبدالجليل الحنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مستشفيات قطاع غزة بكواردها الطبية لها تجارب سابقة مع الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن القطاع الفلسطيني تعرض أكثر من مرة، لموجات من القصف والاعتداءات والانتهاكات من قبل قوات الاحتلال، إلا أنه أكد أن العدوان الأخير هو الأصعب والأشرس، إذ إن الوضع الآن كارثي ومعقد من عدة اتجاهات.

وأضاف «الحنجل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاءن أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خصصت 7 سيارات إسعاف للعمل على نقل المصابين إلى جمهورية مصر لاستكمال العلاج، إذ أن حالات هؤلاء المصابين خطرة وتحتاج لتداخلات معقدة ومتقدمة.

الأوضاع في مستشفيات غزة كارثية

وتابع أن الوضع العام كارثي على كل المستويات، خاصة من ناحية المستهلكات الطبية والأدوية، وتقوم الفرق الطبية بإجراء بعمليات مختلفة دون بنج، فلا يوجد سوى خيارين، إما الموت أو الألم، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 21 ألف إصابة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.