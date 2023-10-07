بعد عرضه على قناة ON.. مايا مرسي تشيد بمسلسل ألفريدو: رسالة هادفة للمجتمع

وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحية كبيرة للفنانة القديرة إلهام شاهين وكل القائمين على مسلسل «ألفريدو» الذي عرض على قناة «ON»، لنقلهم بكل حرفية متاعب مرض الزهايمر.

إلهام شاهين قدمت الدور بكل صدق ومهارة تجعلك تصدق أنها لا تتذكر فعلا

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن العمل نقل الصراع الداخلي للمريضة في المراحل الأولي إلى آخر يوم في هذه الرحلة، موضحة أن الفنانة إلهام شاهين قدمته بكل صدق ومهارة تجعلك تصدق أنها لا تتذكر فعلا ونقلها من حديث إلى حديث وكأنه واقع، والحب والحنان الموجودين في عيونها تجاه من تحب، وهذا لا يحتاج إلى الذاكرة فالحب موجود داخل القلب لا ينتهي.

مرض من أهم أمراض العصر

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي التحية والشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لطرح مرض من أهم أمراض العصر على المجتمع في صورته الحقيقية، واختتمت كلامها: «مبروك لكل من شارك في هذا العمل وتحية لكل عمل درامي يخرج برسالة هادفة للمجتمع».

جدير بالذكر أن مسلسل «ألفريدو» حقق انتشاراً كبيراً ونسبة مشاهدة كبيرة منذ عرض حلقته الأولى على قناة ON، ولاقي استحسان الجمهور والنقاد وهو من بطولة الفنانة إلهام شاهين، أحمد فهمي، وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفي محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار.