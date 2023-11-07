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«البحوث الفلكية» ينظم ورشة عمل عن التكنولوجيا المتقدمة للحد من الكوارث الطبيعية

كتب:

أحمد أبوضيف
01:07 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أكد محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تميز العلاقات المصرية الصينية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى سعي البلدين لتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين.

وفي هذا الإطار، نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورشة عمل تحت عنوان «التكنولوجيا المُتقدمة في الحد من الكوارث الطبيعية» بالتعاون مع إدارة الزلازل المركزية بدولة الصين.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.