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«الغرف السياحية»: معرض لندن فرصة لجذب البريطانيين لزيارة مصر 

كتب:

عبده أبوغنيمة
01:45 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
هشام إدريس - عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة

هشام إدريس - عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة

أكد هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أهمية المشاركة المصرية في معرض لندن السياحي هذا العام، لضمان استمرار الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا إلى مصر، وتغيير الصورة الذهنية السلبية لدى السياح البريطانيين بشأن وجود حالة حرب في مصر.

وأضاف إدريس لـ«الوطن»، أنّ مصر تتمتع بسمعة جيدة لدى السياح البريطانيين، مشيرا إلى أنّ من أهداف المشاركة المصرية في المعرض التأكيد على وضع مصر كأحد أهم الدول السياحية على مستوى العالم.

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ هناك إقبال جيد من قبل شركات السياحة والطيران البريطانية على الجناح المصري المشارك في معرض لندن السياحي، ما يعكس تفاؤلا بشأن الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

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بقلم عبده أبوغنيمة