مصر تشارك في معرض لندن السياحي غدا بجناح مساحته تتخطى 600 متر مربع

تشارك مصر في معرض سوق السفر العالمي، غدا، «لندن السياحي» المقام بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بجناح تبلغ مساحته أكثر من 600 متر مربع، تشارك به العديد من الفنادق وشركات السياحة المصرية إضافة إلى شركة مصر للطيران.

معرض لندن واحدا من أهم المعارض السياحية بالعالم

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنّ القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص سيعمل خلال المعرض على الترويج لزيارة المقصد السياحي المصري داخل السوق الإنجليزي بصفة خاصة والأوروبي بصفة عامة، لا سيما وأن المعرض يعتبر واحدًا من أهم المعارض السياحية بالعالم من حيث عدد الدول المشاركة والزوار، فضلًا عن العاملين بقطاع السياحة والسفر بمختلف دول العالم.

الجناح المصرى بالمعرض

وأضاف عاطف، لـ«الوطن»، أنّه خلال فعاليات معرض لندن السياحي سيشهد الجناح المصري العديد من اللقاءات الرسمية والمهنية، والتي تصب جميعها في الترويج لزيارة مصر وإظهار الأنماط السياحية المتنوعة التي يملكها المقصد السياحي المصري، مشيرا إلى أن بريطانيا تعتبر واحدة من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياح إلى مصر والتي يعول عليها القطاع السياحي المصري في عودة أعداد السياح الوافدين منها إلى ذات معدلات قبل جائحة كورونا.