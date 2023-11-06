وزير السياحة يؤكد أهمية السوق البريطاني ويفتتح الجناح المصري في معرض لندن السياحي

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أهمية السوق السياحي البريطاني الذي يعتبر من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأضاف الوزير خلال افتتاحه اليوم للجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023) في دورتها 44، أن مشاركة مصر في هذا المعرض السياحي الهام تأتي كونه ثاني أكبر البورصات السياحية الدولية بعد معرض ITB بألمانيا.

وحرص الوزير عقب الافتتاح، على القيام بجولة داخل الجناح المصري المشارك بالمعرض، ولقاء العارضين المصريين، حيث حرص على الوقوف على الموقف الراهن للطلب في السوق البريطاني على مصر، ومعدلات الحجوزات خلال الفترة المقبلة.

هذا وقد شهد الجناح المصري المشارك بمعرض لندن السياحي خلال اليوم الأول من المعرض إقبالاً من الزوار سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به.

وتشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2023، حيث تبلغ مساحة الجناح المصري المُشارك في المعرض هذا العام 650 متر مربع، بالإضافة الى دور علوى 140 متر مربع، ويشارك فيه 62 جناح تضم 27 شركة سياحة و32 فندق وشركة إير كايرو Air Cairo وشركة نسمة للطيران وجناح لمحافظة جنوب سيناء.

ومن المقرر أن يعقد وزير السياحة اليوم مجموعة من اللقاءات الرسمية مع بعض مسئولي السياحة الحكوميين، ولقاءات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات ومسئولي شركات الطيران البريطانية والعالمية، بجانب عدد من اللقاءات الإعلامية الهامة على هامش هذا المعرض.