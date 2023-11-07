الناتو يدين قرار روسيا بالانسحاب من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا

أدان حلف شمال الأطلسي «الناتو» قرار روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انسحبت «موسكو» رسميًا، من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، التي فرضت قيودًا على فئات رئيسية من القوات المسلحة التقليدية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي عام 2007، علقت السلطات الروسية، مشاركتها في معاهدة معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، فيما أوقفت مشاركتها الفعالة في المعاهدة في عام 2015.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الروسية إن بلادها انسحبت رسميا من المعاهدة، مضيفة إنها أصبحت الآن من التاريخ. وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن روسيا لا ترى حاليا إمكانية إبرام اتفاقيات للحد من التسلح مع دول حلف شمال الأطلسي «الناتو».