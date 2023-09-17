مسؤول بـ«الناتو»: موسكو تعلم أن الحلف لا يشكل تهديدا لروسيا

قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» الأدميرال روب باور، إن «موسكو» تعلم أن التكتل العسكري لا يشكل تهديدا لروسيا، مضيفا خلال المؤتمر السنوي لرؤساء الأركان العامة للحلف في النرويج، إن الحلف لا يخطط لمهاجمتها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مستشار سابق للبنتاجون: تكتيكات كييف الجديدة خطيرة للغاية

بدوره، أوضح المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الكولونيل دوجلاس ماكجريجور، في مقابلة مع عالم السياسة النرويجي جلين ديسن، على «يوتيوب»، إن القوات الأوكرانية انتقلت إلى مرحلة تكتيكات الضربات بعيدة المدى، التي تعتمد فيها على استخدام صواريخ ومعلومات استخباراتية غربية، مشيرا إلى أنها آخر ورقة في يد الأوكرانيين.

ووصف ماكجريجور، تكتيكات «كييف» الجديدة بالخطيرة للغاية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي سياق متصل، أوضح أوليج سوسكين، المستشار السابق لرئيس أوكرانيا الأسبق ليونيد كوتشما«1994-2005»، على قناته بموقع «يوتيوب»، أن رغبة رئيس البلاد الحالي فولوديمير زيلينسكي في مواصلة الأعمال القتالية ستؤدي إلى وفاة جزء كبير من الرجال الأوكرانيين، مضيفا إن في غضون عامين أو 3 سنوات سيصبح الرجل الأوكراني نادرًا جدًا.