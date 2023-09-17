«الناتو»: كمية الأسلحة التي تطلبها أوكرانيا يتجاوز قدرتنا الإنتاجية

قال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم الأحد، إنَّ حجم المساعدة العسكرية التي طلبتها أوكرانيا يتجاوز القدرات الإنتاجية لدول الحلف.

وأضاف «باور»، في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر السنوي لرؤساء أركان قوات الناتو: «حجم الأسلحة والذخيرة التي تطلبها أوكرانيا هائل يتجاوز قدراتنا الإنتاجية في دول الناتو»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الروسية «تاس».

وأشار إلى ضرورة أن تأخذ دول التحالف في الاعتبار المخاطر الأمنية والإقليمية الخاصة بها عند تحديد حجم المساعدات العسكرية لكييف.