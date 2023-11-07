هاني فرحات عن ردود فعل الجمهور في حفله بباريس: الرسالة وصلت بقوة

أحيا الموسيقار هاني فرحات حفلاً موسيقيًا ضخمًا في باريس، أمس الاثنين، بمشاركة عازفين عالميين، وسط حضور ضخم من سياسيين وشخصيات بارزة من مختلف دول العالم، إذ قدم العديد من المقطوعات الموسيقية عن السلام بمزج شرقي ساحر.

وأعرب هاني فرحات، في بيانٍ صحفي، عن سعادته البالغة بردود فعل الحضور، قائلًا: «حالة التفاعل التي شهدتها تؤكد أنّ الرسالة وصلت بقوة، فلم يقتصر النجاح على حضور الحفل بل على الصحافة والإعلام العالمي الذي حضر للتغطية».

وتوقع أنّ «الحفل ستُحقق رد فعل كبير في صحف وقنوات عالمية، والحديث عن نجاحه، وكذلك رسالة السلام المهمة التي وصلت بالموسيقى».

وكانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «ساسيرو»، برئاسة الدكتور مدحت العدل، قد منحت مؤخرًا العضوية الفخرية للموسيقار والمايسترو هاني فرحات، تقديرا لخدماته الجليلة التي قدمها للارتقاء بالذوق العام في مصر، موضحًا أنه نموذجا مشرفا للموسيقى والفن المصري، حيث ارتقي بالشكل الموسيقي للأغنية وحافظ على هويتها دون تفريط.