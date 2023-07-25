جمعية المؤلفين والملحنين تمنح المايسترو هاني فرحات العضوية الفخرية

منحت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «ساسيرو»، برئاسة الدكتور مدحت العدل، العضوية الفخرية للموسيقار والمايسترو هاني فرحات، تقديرا لخدماته الجليلة التي قدمها للارتقاء بالذوق العام في مصر.

منح العضوية الشرفية للموسيقار هاني فرحات

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن منح العضوية الشرفية للموسيقار هاني فرحات يأتي في إطار تقدير تمنحه جمعية للشخصيات المهمة التي قدمت خدمات جليلة لها ولأهدافها، وأولها الارتقاء بالذوق العام في مصر.

ونوهت الجمعية إلى أن «فرحات» كان نموذجا مشرفا للموسيقى والفن المصري، حيث ارتقي بالشكل الموسيقي للأغنية وحافظ على هويتها دون تفريط.

تسلم درع التكريم من مدحت العدل

وكرّم الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية الموسيقار هاني فرحات، وسلمه درع التكريم، وبحضور الشاعر فوزي إبراهيم الأمين العام للجمعية، وعمر الجبيلي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والشاعر الكبير مصطفى مرسي، والملحن الكبير حسن أش أش، والموسيقار ماجد عرابي أمين صندوق الجمعية.

ومن جهته، أكد الموسيقار هاني فرحات اعتزازه بتكريم الجمعية، باعتبارها من أعرق المؤسسات الفنية.