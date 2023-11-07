تتقاسم الرؤى مع مصر.. تحركات مكثفة من الإمارات لدعم القضية الفلسطينية

جهود متواصلة ومواقف تاريخية تتخذها دولة الإمارات العربية مع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي، سواء برسائلها القوية في مجلس الأمن الدولي، وجهودها المستمر من أجل الشعب الفلسطيني على طريق واحد مع مصر في القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

الإمارات ومصر لهما نفس الموقف من القضية الفلسطينية

وقال محمد فتحي الشريف مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات، إن مصر ودولة الإمارت تتخذان موقفا تاريخيا ثابتا من القضية الفلسطينية، وهذا ما تجلى خلال الأزمة الراهنة إذ اتفقت الآراء بين الدولتين فاتخذت الإمارات القرارات المؤيدة للقرارات المصرية برفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القصري للفلسطينين إلى سيناء، بجانب مطالبات الدولتين في كافة المحافل الدولية بوقف إطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية لإيصال المساعدات للمدنيين في غزة، كما تقف الدولتين على نفس الخط من حل الدولتين والعودة لحدود 1967.

أضاف مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات لـ«الوطن»، أن هذه المواقف ليست وليدة اللحظة وإنما العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة تعكس مدى التقارب السياسي فيما يخص القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.

جهود الإمارات في مجلس الأمن

ودبلوماسيا، برزت جهود دولة الإمارات في مجلس الأمن، ونظرا لأن دولة الإمارات العربية المتحدة عضو منتخب في مجلس الأمن الدولي حاليا، ضمن الدول الأعضاء التي تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عامين فى نهاية كل عام ليكونوا أعضاء غير دائمين بالمجلس فكانت جهودها مكثفة.

جهود الإمارات في مجلس الأمن الدولي

طلبت روسيا والإمارات في 18 أكتوبر عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بعد الغارة على مستشفى في مدينة غزة، وفي يوم 25 أكتوبر برفض مشروع القرار الأمريكي في المجلس، لعدم دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبعه بعد ذلك عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، في 30 أكتوبر عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي توسيع العمليات البرية في غزة، وبعدها الاستماع إلى إحاطات من مسؤولين أمميين وجهوا دعوات بالوقف الإنساني لإطلاق النار.

وشارك بالجلسة مسؤولون في الأمم المتحدة الذين قدموا إحاطاتهم حول الوضع الإنساني في غزة، الإحاطات التي هدفت من خلالها الإمارات بحلحلة الجمود في قرارات المجلس بشأن الأزمة، كما جددت مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا زكي نسيبة، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول مساعدات إنسانية آمنة ومستدامة للقطاع، وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه النظيفة.

في 6 نوفمبر الجاري دعت الإمارات والصين إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، وقالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة إن المجلس سيستمع لإحاطات من قبل المنسق الخاص تور وينسلاند ووكيل الأمين العام مارتن غريفيث.

جهود ميدانية لدعم الأشقاء في فلسطين

وميدانيا لم تترك الإمارات الأشقاء في فلسطين بلا مساعدات إذ أنشات مستشفى ميدانيا في قطاع غزة يضم حوالي 150 سريراً وقسماً للجراحة ووحدات للعناية المركزة للبالغين والأطفال، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وانطلقت 5 طائرات من أبو ظبي إلى العريش في شمال مصر محملة بالمعدات والإمدادات الخاصة بالمنشأة، إذ من المقرر أن تنشأ المستشفى على مراحل متعددة، دون تقديم جدول زمني محدد.