الهلال الأحمر المصري يسلم نظيره الفلسطيني في غزة 93 شاحنة مساعدات

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري تسليم نظيرتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة من معبر رفح البري، استعدادا لدخولها غزة.

عدد الشاحنات الإغاثية النافدة للأشقاء بقطاع غزة

وأفات الجميعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن عدد الشاحنات النافدة للأشقاء في قطاع غزة بفلسطين بلغت 93 شاحنة، مكونة من مواد غذائية، وماء، ومساعدات إغاثية، وأدوية، ومسلتزمات طبية.

كل المساعدات تكون بناء على احتياجات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

وأضاف الدكتور خالد زايد، الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، إن كل المساعدات العاجلة النافدة لقطاع غزة بفلسطين، تكون مكونة بناء على رغبات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العديد من الدول العربية والأجنبية بالإضافة إلى منظمة الغذاء العالمي، يرسلون طائرات وشاحنات إغاثية لإدخالها غزة، مؤكدا أن هذه الإعانات تدخل تحت مظلة الهلال الأحمر المصري.

الحالات الفلسطينية التي تتلقى العلاج في مصر

وأشار إلى أن الحالات الصحية التي ترسل من غزة إلى مصر، لتلقي العلاج، تبدأ في التحسن يوما بعد يوم، بعد تلقي العناية والرعاية الطبية اللازمة على يد أمهر الأطباء، مؤكدا أن الهلال الأحمر دوره تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للمصابيين وكذلك ذويهم، وتقديم المساعدات.