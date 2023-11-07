مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: استهداف الأطفال في غزة انتهاك جسيم

قالت مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة إن استهداف الأطفال في غزة انتهاك جسيم، موضحة «ندين العنف ضد المدنيين والإرهاب».

فيما قال مندوب الصين بالأمم المتحدة «نطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة»، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

34 جمعية ومؤسسة مصرية شاركت في دعم غزة

وعلى جانب آخر، قال النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب في غزة واعتداء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وجه الرئيس السيسي للتحالف الوطني، الذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية، سرعة إعداد مساعدات إنسانية لتقديمها للشعب الفلسطيني في غزة.

ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان إلى 10581 شهيدًا، بينهم 4412 طفلا، 2761 سيدة، ووصل عدد الفلسطينيين تحت الأنقاض إلى 2411 شخصا، وعدد الإصابات يصل إلى 28137 شخصا.