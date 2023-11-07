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مدبولي يترأس اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات

كتب:

أسماء زايد
03:37 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

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