مدبولي يترأس اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات كتب: أسماء زايد 03:37 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مدبولي يشهد افتتاح مركز التحكم والسيطرة لخط سكة حديد «بني سويف - أسيوط» «مدبولي» يتابع مع وزير الرياضة عددا من الملفات المهمة.. أبرزها المشاركة بالأولمبياد مدبولي يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية مدبولي: ننسق مع البرلمان لصياغة قوانين تحفيز الاستثمار مدبولي يوجّه بوضع برنامج زمني لتشغيل 7 طرق بمنظومة النقل الذكي المجلس الأعلى رئيس الوزراء صناعة السيارات الحكومة مدبولي بقلم أسماء زايد