حملات مكثفة لإزالة مخالفة البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

أعلن محمد أميـن الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة، عن شن المجلس حملات على المباني الكائنة بنطاق الحي، ومتابعة العقارات المخالفة التي تم اتخاذا جراءات سابقة بشأنها من أجل التصدي لكافة أعمال البناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها بنطاق حي غرب المنصورة.

حملات إزالة تعديات بالدقهلية

وأوضح «الدمرداش»، في بيان له أن الحملات جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التعديات والإزالة الفورية لكل أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأي محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات.

إيقاف الأعمال وإزالة دور ثالث علوي لعقار مخالف بشارع الرخاوي

وأشار أن الحملات تمكنت من إيقاف الأعمال وإزالة دور ثالث علوي لعقار مخالف بشارع الرخاوي بمنطقة شارع مستشفى الصدر، كما تمكنت الحملة من إيقاف أعمال تحويل شقة من سكنى لإداري بمساكن عثمان بمحيط مستشفى المنصورة الدولي، لمخالفة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية.

وأوضحت محافظة الدقهلية في بيان سابق لها أشكال التعديات وبمقدمتها التعديات بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى ضرورة تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات حرصا على مستقبل الأجيال المقبلة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد رئيس حي غرب المنصورة أن المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة.