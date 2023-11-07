رفع 695 طن مخلفات وقمامة خلال حملات في 5 مراكز بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم رفع 695 طن مخلفات وقمامة بـ5 مراكز خلال حملات للنظافة على مدار اليوم صباحية ومسائية، وشفط وإزال الأتربة من جانبي عدد من الطرق وتسوية عدد من الشوارع غير المرصوفة وتمهيدها، لتسيير الحركة المرورية، إضافة إلى القضاء على المقالب العشوائية ببعض القرى والمراكز.

تحسين الخدمات

ولفت المحافظ إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري وأبوتيج وصدفا وأبنوب حملات نظافة ورفع مخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع ما أسفر عن رفع 695 طن مخلفات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية.

مشروعات حياة كريمة

في سياق آخر، محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للوقوف على آخر المستجدات بكافة المشروعات والأعمال النهائية، ورصد أي ملاحظات للعمل على تلافيها بشكل عاجل.

كما ناقش محافظ أسيوط نسب ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية للمرحلة الأولى التي يتم تنفيذها بـ 149 قرية بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة، واستعرض آليات تلافي الملاحظات التي يتم رصدها.