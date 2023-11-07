وزارة الرياضة توقع بروتوكولا مع بنك مصر لتعزيز الشمول الرقمي بمراكز الشباب

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مراسم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة (وحدة الشمول الرقمي والمالي) وبنك مصر، لتعزيز الشمول الرقمي والمالي للشباب داخل مراكز الشباب، في حضور شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وممثلي قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري وقيادات الوزارة.

قام بتوقيع البرتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة، محمد سعيد مازن الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب بنك مصر، عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أهداف البروتوكول.. تنفيذ مبادرة تمكين الشباب

يهدف التعاون في هذا البرتوكول إلى تنفيذ مبادرة لتمكين الشباب تحت شعار «جيل لبكره»، بهدف دعم وتدريب الشباب المصري من طلبة الجامعات، الخريجين، وذوي الهمم والقدرات في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي وكيفية استخدام الأساليب والوسائل الحديثة للمعاملات المالية والتقنية وإقامة مشروعات ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، ما يضمن لهم دخلًا مناسبًا ومستقرًا يستطيع من خلاله استثماراتهم ومدخراتهم لرفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.

التحول الرقمي في مختلف مشروعات وزارة الشباب

وتوجه وزير الشباب والرياضة، في كلمته التي ألقاها، بالشكر والتقدير للبنك المركزي وبنك مصر علي التعاون مع الوزارة للربط والتنسيق في ملفات الرياضة المصرية، إضافة إلى ملف الشمول الرقمي والمالي، مؤكدًا أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف مشروعاتها وخدماتها في ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصبح واحدا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

واستعرض الوزير، رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومي والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي، والعمل على تمكينكل فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالي، وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وكل خدمات الشمول المالي.

وأشار إلى أهمية تمكين الشباب والتركيز على مشاركتهم الفعّالة؛ لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتهم، منوهًا بجهود الدولة في ذلك الأمر، الشباب طاقة كبيرة ومتجددة ودورنا هو الاشتراك معهم في العطاء، إذ أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وبمشاركتهم في كل نواحي الحياة وتأهيلهم لسوق العمل.

من جانبه، أكد شريف لقمان وكيل محافظ قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، أن توقيع البروتوكول اليوم، يأتي استكمالاً لأوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك المركزي، إذ يأتي الاهتمام بالشباب تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية ممثلة في جميع مؤسساتها.

أضاف محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك دائماً ما يحرص على دعم الشباب في كل المجالات، كما يحرص على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة التي تمثل أهمية قصوى للدولة، باعتبارها مشروعات قومية وكون الشباب يمثل الشريحة الاكبر من المجتمع المصري وذلك من خلال البروتوكولات التي تهدف لدعم الأنشطة الرياضية مع الوزارة، كما أن بنك مصر دائماً سبّاق ورائد على كل المستويات.