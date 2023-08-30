طريقة التسجيل في قمة الشمول الرقمي والمالي «جيل 2023»

حددت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، طريقة المشاركة في قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب تحت شعار جيل 2030.

وفتحت وزارة الشباب والرياضة، باب التسجيل الإلكتروني للمشاركة في قمة الشمول الرقمي والمالي، التي تنظمها الوزارة.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي كيفية المشاركة، وأهداف القمة وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع للقراء.

كيفية المشاركة في قمة الشمول المالي والرقمي

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الشباب الرغبين في التسجيل وحضور القمة ملء الاستمارة التالية: https://forms.gle/8zAByUmR6h4hL9Dx9

ونوهت الشباب والرياضة إلى أنه سيتم التأكيد إلكترونيًا على المقبولين لحضور القمة عن طريق إرسال QR Code عبر الإيميل الشخصي.

موعد انعقاد قمة الشمول الرقمي

يتم عقد قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب على مدار يومي الأحد والإثنين القادمين 3 و4 سبتمبر المقبل.

مقر انعقاد القمة

المركز الأوليمبي بالمعادي.

أهداف قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب:

- تجميع الشباب معًا لمناقشة القضايا المتعلقة بالشمول الرقمي والمالي.

- مواكبة التقدم السريع والتغير الحاصل في التكنولوجيا والأسواق العالمية.

- تزويد الشباب المصري بالمهارات والمعرفة والموارد التي يحتاجونها، للنجاح في عالم رقمي معقد ماليًا بشكل متزايد.

- تعزيز المساواة الرقمية والادماج بين الشباب.

- توفر القمة منصة للشباب وواضعي السياسات وصناع القرار للالتقاء معًا، ومناقشة القضايا المتعلقة بالوصول الرقمي ومحو الأمية الرقمية.