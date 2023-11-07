رئيس اتحاد الصحفيين العرب يشكر مصر لإيصال المساعدات إلى غزة

وجه مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب التحية للشعب المصري على الجهد الكبير الذي بذل من أجل إيصال المساعدات الطبية والغذائية وغيرها والضغط بكل الاتجاهات لفك الحصار على أبناء غزة رغم التعنت والغطرسة التي يتعامل بها الاحتلال الإسرائيلي.

اللامي: موقف الشعب المصري فخر لنا

وأضاف رئيس اتحاد الصحفيين العرب في بيان له «موقف الشعب المصري والرئيس السيسي محل فخر لنا كما هو موقف الشعوب الأخرى عربية وغير عربية التي ساندت أهلنا في غزة وفي مقدمتها الموقف الشعبي والرسمي العراقي».

وتابع مؤيد اللامي: «اطلعت مباشرة على حجم المساندة الشعبية في مصر أثناء زيارتي للقاهرة مرتين خلال الأيام الماضية لرئاسة اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد واتخذنا قرارات قوية ومهمة منها الذهاب للمحاكم الجنائية الدولية وكذلك مساعدة شهداء أسر الصحافة والمصابين والجرحى وغيرها من القرارات للتي تدعم تلحق الفلسطيني».

اتحاد الصحفيين العرب يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة

وكان اتحاد الصحفيين العرب جدد إدانته بكل قوة، العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن بلا هوادة، والذي راح ضحيته الآلاف من كبار السن والنساء والأطفال والصحفيين الفلسطينيين، لافتا إلى أن نتيجة هذا العدوان المستمر استشهاد 25 صحفيا فلسطينيا، و13 من العاملين في قطاع الإعلام، بالإضافة إلى قصف منازل ما لا يقل عن 35 صحفيا، واستشهاد عشرات من أفراد عائلاتهم من ضمنهم الاستهداف المتعمد لعائلة الصحفي وائل الدحدوح الذي نتج عنه استشهاد زوجته واثنين من أبنائه وحفيده الأصغر.