«الصحفيين العرب» ينعى أسرة الصحفي وائل الدحدوح بعد استشهادهم في غزة

تقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى وائل الدحدوح مراسل شبكة الجزيرة، لاستشهاد زوجته ونجله محمود وابنته شام البالغة من العمر ثماني سنوات نتيجة الغارات الإجرامية التي تشنها الطائرات الإسرائيلية في جنوب وادي غزة، رغم أنها ضمن المناطق التى طلبت قوات الاحتلال من أهالي غزة التوجه إليها.

استشهاد الصحفيين الفلسطينيين

وأوضح الاتحاد العام في بيان صحفي، أنه قد زاد عدد الصحفيين الذين استشهدوا في قطاع غزة نتيجة الغارات الإجرامية التي تشنها الطائرات الإسرائيلية إلى 18 صحفيا فلسطينيا، بالإضافة إلى إصابة 8 من الصحفيين الفلسطينيين.

منظمات حقوق الإنسان

وناشد الاتحاد العام للصحفيين العرب منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل الفوري العاجل، لوضع حد لهذه الهجمات الإسرائيلية الهمجية المجرمة، حفاظاً على أرواح الشعب الفلسطيني والعمل على الحفاظ على سلامة الصحفيين.