«الصحفيين العرب» يعقد اجتماعا طارئا بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين غدا

صرح الكاتب الصحفي خالد ميرى، أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، بأن الاتحاد سيعقد اجتماعا طارئا غدا بالقاهرة، الساعة الثالثة عصرا برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد.

وأضاف «ميري» في بيان له، أن الاجتماع سيكون بمقر الاتحاد بالقاهرة، وسيحضر الاجتماع نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبوبكر.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، الاعتداء الهمجي الذي تتعرض له غزة وفلسطين من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والجرائم اليومية لقوات الاحتلال، بقتل واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والصحفيين، والانحياز الفاضح للإعلام الغربي لصالح الجرائم الصهيونية.