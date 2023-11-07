مستشار رئيس فلسطين: نواجه حرب إبادة من عدو لا يحترم الإنسانية والمواثيق

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الرد الطبيعي لما يحدث من قبل قوات الاحتلال هو الرفض والمواجهة الصارمة للعدو الذي لا يقيم وزنًا للإنسانية، ولا يحترم المواثيق ولا يحترم القانون الدولي، فغزة في مواجهة حرب إبادة من العدو الغاشم الذي تخطى كل الحدود ودهس كل القوانين.

أوضح «الهباش» خلال مداخلة هاتفية لقناة «اكسترا نيوز»، أن قوات الاحتلال باتت تتصرف وكأنها فوق القانون، تعم أرجاء الأراضي الفلسطينية الآن مذابح شنيعة سواء في الضفة الغربية والقدس وبالأخص في قطاع غزة، إذ وصل عدد النازحين في القطاع إلى مليون ونصف المليون، يعيشون حاليًا في أماكن الإيواء في المدارس وبعض الطرقات، بلا طعام كافي ولا مأوى ولا دواء ولا أي حق من حقوق الإنسانية.

وأشار إلى أن العالم أجمع يشاهد هذا العدوان الهمجي الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، فالمواجهة صارت ضد دولة خارجة عن القانون لا تقيم وزنًا لأي دين أو خلق أو قيمة إنسانية.