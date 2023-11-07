«الوطني الفلسطيني» عن تصريحات زعيم معارضة إسرائيل حول إقامة فلسطين بالمريخ: عنصرية

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إنَّ تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، التي تطالب بقيام دولة فلسطينية على المريخ، ليست تصريحات غريبة على عقلية الاحتلال التي تؤيد باستمرار الإبادة الجماعية لشعب فلسطين في غزة والضفة، ولا تعترف بالآخر وتنكر وجوده.

فتوح»: تصريحات «لابيد» تعكس حقيقة وزراء الاحتلال

وأضاف «فتوح»، في بيان نقلته وكالة «وفا» الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات لابيد عنصرية، وتعكس حقيقة أنَّ الاحتلال لا يتطلع إلى السلام واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أنَّ هؤلاء القادة سيكون مكانهم محاكم جرائم الحرب نظرا لما ارتكبوه من جرائم إبادة جماعية وقتل الأطفال والنساء، وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها بأكبر جريمة إبادة وتطهير عرقي في العصر الحديث.

وفي ختام البيان، حمّل «فتوح» المجتمع الدولي مسؤوليته عن وقاحة قادة الاحتلال الإسرائيلي، ما شجعهم على التمرد على الأخلاق والقوانين والمبادئ الإنسانية، والقانون الدولي.