«من أهالي سوهاج إلى غزة».. قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء في فلسطين

«من أهالي سوهاج إلى غزة»، شعار اتخذه أهالي المحافظة سوهاج لدعم الأشقاء الفلسطينيين عقب تعرضهم لقصف مكثف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي استهدف المنشآت المدنية ما بين مدارس ومستشفيات.

قال المهندس أحمد خالد المدير التنفيذي لمؤسسة رفقاء الخير والمسؤول عن قوافل المساعدات لغزة من أهل سوهاج لـ«الوطن»،: «الكل عايز يساعد وفكرنا إزاي نقدم مساعدة لأهالينا بغزة، ويكون مساعدة خالصة لهم دون أن تكون خاصة بأي كيان خيرى أو تنظيمي فقط من الأهالي للأهالي ورفعنا شعار ضهرنا في ضهر بعض علشان نساند أخواتنا في غزة لدعم القضية الفلسطينية».

دعم القضية الفلسطينية بسوهاج

وبدأت فكرة جمع التبرعات وتجهيز قافلة تخرج من محافظة سوهاج تنطلق لقطاع غزة، ولاقت إقبالا وتفاعلا كثيرا فلم ينقطع التبرع من الشباب والأهالي للقافلة، مابين مساعدات مادية وعينية «كل ثواني بيوصل تبرع ودعم من سوهاج وخارجها.. الكل نفسه يقدم أي شيئ 175، فقد بدأت التجهيزات بـ200 ألف جنيه حتى قاربت المليون جنية للشاحنات.

40 طن مساعدات لأهالي غزة

أضاف «خالد» بتصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى تجهيز شاحنتين وصلوا إلى معبر رفح، بحمولة 1000 كرتونة ومستلزمات طبية 3 آلاف كرتونة مواد غذائية و2000 كرتونة مياه معدنية، بإجمالي أكثر من 40 طن، وقد راعى شباب سوهاج بالمواد الغذائية أن تكون معلبة وجافة لتظل اكبر قدر من الوقت مع أهالينا بغزة، وقد وصلت بالفعل شاحنة المياه المعدنية إلى قطاع غزة عبر مرورها من معبر رفح اليوم، بينما تنتظر الشاحنة الأخرى والمتطوعين العبور من معبر رفح خلال ساعات للوصول للأشقاء الفلسطينيين.

تجهيز 3 شاحنات خلال أيام

وكشف «خالد»، أن شباب سوهاج يستعدون لتجهيز 3 شاحنات إغاثة لقطاع غزة بفلسطين أخرى ستسافر إلى قطاع غزة بداية الأسبوع القادم بمشيئة الله.

سوهاج تشارك بدعم فلسطين

يذكر أن جامعة سوهاج نظمت قافلة طبية للتبرع بالدم للفلسطينيين عقب بدء قصف قطاع غزة استمرت لأسبوع، كما خرج المئات في مسيرات لدعم القضية الفلسطينية بشوارع محافظة سوهاج.