برلماني: الاحتلال الإسرائيلي ألقى 35 ألف طن متفجرات على غزة في صمت من المجتمع الدولي

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن حجم القنابل التي ألقيت على قطاع غزة تعادل حجم قنبلتين نوويتين، حيث جرى إلقاء ما يزيد على 35 ألف طن من المتفجرات من قبل جيش الاحتلال، متابعا: «كل هذا والعالم يقف يشاهد ما يحدث ويترقب فقط، بل وهناك دول عظمى تدعم جيش الاحتلال بالعدة والعتاد في صمت غير مفهوم من قبل المجتمع الدولي».

وتابع عضو مجلس النواب: «وعلى الرغم من هذا الكم من المتفجرات والقنابل إلا أن وزير التراث خرج علينا ليدلي بتصريحات بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، لتكشف مدى الوحشية وعنصرية الكيان الصهيوني وحكومته المتطرفة حيال القضية الفلسطينية، وأنهم يريدون القضاء على كل المواطنين العزل في القطاع من خلال التهجير القسري أو القتل والدمار والخراب، وذلك من خلال ممارسة أعمال إبادة جماعية لجميع المواطنين في القطاع».

وأضاف النائب عمرو هندي، أن المجتمع الدولي لا يرى، وكل التصريحات التي تخرج من الدول مجرد تصريحات ندب وإدانة وشجب فقط، وتحمل في مضمونها رسائل دعم لجيش الاحتلال، ومن ثم على الجميع أن يعلم حجم المؤامرة التي يمارسها الكيان الصهيوني بدعم وغطاء غربي للوحشية والهمجية وحرب الإبادة التي يقوم بها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما يحدث من صمت غريب من قبل المجتمع الدولي حيال هذا الأمر وعلى وجه التحديد ملف حقوق الإنسان ألا تتدخل هذه المنظمات فيما بعد في الشؤون الداخلية للدول، نجد الدنيا تقف ولا تقعد من أجل شخص يزعمون أنه تعرض لظلم، وماذا عن الأطفال الذين يموتون يوميا في قطاع غزة، ولهذا لابد من توثيق هذه الجرائم التي يشنها جيش الاحتلال والاستشهاد بها ضد المنظمات التي تطلق على نفسها منظمات مجتمع مدني.