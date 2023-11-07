بدء اجتماع «محلية النواب» بحضور وزير التنمية المحلية

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، المنعقدة اليوم، وذلك لعرض خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.

وزير التنمية المحلية يعرض خطة عمل الوزارة أمام البرلمان

كما سيعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم الخطط والمستهدفات التي ستقوم بها الوزارة خلال العام المالي الجاري 2023 – 2024.

ويأتي الاجتماع برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.