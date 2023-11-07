«خارجية النواب»: المجتمع الدولي أعطى لإسرائيل رخصة العدوان على الفلسطينيين

اكد النائب كريم درويش ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التصريح الذى ابداه احد اعضاء الحكومة الاسرائيلية باستخدام السلاح النووى ضد الشعب الفلسطينى لا يعكس فقط تطرفه ورغبته فى إبادة الشعب الفلسطينى بل ان هذا التطرف يشمل كافة اعضاء الحكومة الاسرائيلية ولا ينفى هذا التوجه ما تم من اجراءات لتجميد عضوية الوزير الاسرائيلى؛ فاستهداف المدارس ومحيط المستشفيات وسيارات الاسعاف والمبانى السكنية والمساجد والكنائس وموظفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والصحفيين مما ادى لاستشهاد عشرة الاف من المدنيين الابرياء بالإضافة لعشرات الاف من المصابين غالبيتهم من النساء والأطفال هو عمل ممنهج لتلك الحكومة فلم يسلم الفلسطينيون العزل من الضربات الجوية حتى فى المناطق المفترض ان تكون محمية بموجب القانون الدولى الانسانى .

على المجتمع المدني تحمل مسؤلياته في حفظ السلام

وقال درويش فى بيان له اليوم أن تطرف الحكومة الاسرائيلية ورغبتها الانتقامية اللا محدودة أو محددة زمنياً ومكانيا جراء الخسائر البشرية والمادية التى تكبدتها وموقف الراى العام الاسرائيلى يزيد من تطرفها وعدوانها الوحشى على المدنيين بشكل لم يسبق له مثيل منذ نشوء المنظمات الأممية والإقليمية فى اربعينيات القرن الماضى وينذر بعواقب وخيمة لاتساع رقعة النزاع فى المنطقة.

واشار البيان أن الحكومة الاسرائيلية وصلت لمرحلة من عدم الاتزان مما يتطلب من المجتمع الدولى ان يتحمل مسئولياته فى حفظ السلم والامن الدوليين ورفع المعاناة الانسانية التى يتكبدها الشعب الفلسطينى الاعزل والذى يناضل منذ 75 عاما لنيل حقه الــــــــــــــمشروع فى اقامة دولة المستقلة على خــــــــطوط 4 يونيو 1967 وعلى المجتمع الدولى ان يبحث بشكل جدى فى إصلاح مجلس الأمن بعد اخفاقه مرارا فى حفظ السلم والامن الدوليين وهى مهمته الاساسية والتى نشات الامم المتحدة لتحقيقها .

جهود مصر لوقف العدوان

ولفت إلى ان المجتمع الدولى هو الذى اعطى حكومة الاحتلال رخصة العدوان على الشعب الفلسطينى بذريعة ما سمى الدفاع الشرعى الذى لا ينسجم بشروطه القانونية والانسانية مع ما تقوم به اسرائيل من جرائم الحرب والابادة الجماعية .

واكد درويش ان مصر بقيادتها الحكيمة تبذل جهودا حثيثة لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى ، واستمرار عبور المساعدات الانسانية والاغاثية والتوصل لافق سياسى لحل القضية الفلسطينية وفق البيان الذى اصدرته مصر فى ختام قمة القاهرة للسلام .