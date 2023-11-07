وزير الرياضة يدشن الكيان الشبابي «رواد التطوير والتنمية الشبابية» في بني سويف

دشن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الاتصال المرئي من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الكيان الشبابي رواد التطوير والتنمية الشبابية بمحافظة بني سويف، بحضور قرابة 100 شاب وفتاة من محافظات «الفيوم، المنيا، بني سويف».

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه وزير الشباب والرياضة بالكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية على كل المستويات.

صبحي: 42 كيانا إجمالي الكيانات الشبابية التابعة للوزارة

وأكد وزير الشباب والرياضة، دعمه الكامل للكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية، موجها بتنشيط برامج وفعاليات متعددة ومتنوعة بالمحافظات من خلال مديريات الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن الكيان الشبابي «رواد التطوير والتنمية الشبابية»، كيان جديد ينضم للكيانات الشبابية ليصل عددها 42 كيانا.

ووجه الدكتور أشرف صبحي كل الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات بالتعاون مع المديريات لتحقيق مستهدفات الوزارة، والمساهمة في طرح الموضوعات التي من شأنها خدمة الشباب ومساعدته، فضلاً عن ابتكار واستحداث برامج جديدة لخدمة الشباب المصري، مشيرا إلى الاهتمام بتلك الكيانات يعكس إيمان وثقة الدولة المصرية في دور الشباب في تطوير المجتمع وتعزيز مكانته.

جهود لتنمية نشء وشباب مصر

وقدم أعضاء كيان «رواد التطوير والتنمية الشبابية» الشكر لوزير الشباب والرياضة على ما يبذله من جهود لتنمية نشء وشباب مصر على كل المستويات، ورعايته لكل الكيانات الشبابية التي تخدم الوطن.

حضر اللقاء الدكتور محمد حسن نادي، معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفى عز العرب معاون الوزير لشؤون التنمية الثقافية والمجتمعية، الدكتور جمال عبدالمطلب جبر، أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة بني سويف، ومدير مركز تنمية القدرات وإعداد القيادات بجامعة بني سويف، بالإضافة إلى مؤسس وأعضاء الكيان الشبابي رواد التطوير والتنمية الشبابية بقطاع شمال الصعيد بمحافظات «الفيوم، المنيا، بني سويف».